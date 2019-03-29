Гвоздик - Нгумбу: слова Атласа перед боем

Новости спорта: Тренер мотивировал своего подопечного прекрасной речью.

Тренер обладателя титула WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Тедди Атлас рассказал, что помогло украинцу победить Адониса Стивенсона в декабре прошлого года и стать чемпионом мира.

"Саша получил сильный удар в 10-м раунде. Он смог выстоять и позже стал наносить опасные удары Адонису. Я хотел его как-то поддержать, чтобы он не сбавлял обороты. Как только он вернулся в угол, я сказал ему:"Начинай следующий раунд так, как ты закончил предыдущий".

А потом я сказал ему подумать о жизни. Конечно, я знал, что осталось только два раунда, - то есть шесть минут. Шесть минут, чтобы поменять всю жизнь. Я сказал ему: "Знаешь, Саша, иногда в жизни есть вещи, которые мы не можем контролировать. Мы можем потерять кого-то из нашей семьи. Может случиться что-то, с чем ты ничего не можешь сделать.

Но иногда есть вещи в жизни, которые мы можем контролировать. Мы контролируем следующие шесть минут. Тебе решать, что твои дети будут говорить о тебе. От тебя зависит, где ты будешь жить и что ты сможешь дать своей семье. Это зависит от того, как ты будешь действовать следующие шесть минут. Возьми все в свои руки. Иди и стань чемпионом мира", - приводит слова Атласа Video Boxing.