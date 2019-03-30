Владимир Кличко рассказал, почему не покинул бокс после обидных поражений

Новости спорта: Владимир Кличко признался, что мысль оставить профессиональный спорт не приходила ему в голову даже в самые непростые времена карьеры.

По словам украинца, двигаться вперед его заставляла поставленная цель: выиграть вместе с братом все чемпионские пояса.

«Разве допустимо, чтобы беспилотные автомобили создавали аварии и при этом страдали люди? Нет, это ужасно. Травм, и тем более смертей следует избегать. Каждый смертельный случай – это уже слишком. Но разве остановится от этого разработка беспилотных автомобилей? Нет, ни в коем случае. Это прогресс, который движет человечество вперед», - написал Владимир в своей книге «Управление вызовами, как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине.

«Применяя этот подход на собственном уровне, вспоминаю свои боксерские поражения в 2003-м и 2004-м годах. Они были очень обидными и чуть пошатнули меня. Но разве я хотел из-за них оставить бокс? Нет, никогда. Потому что у меня была мечта: мы с братом Виталием хотели собрать все чемпионские пояса. Для этого нужно было двигаться вперед».