Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

В воскресенье, 31 марта, в Филадельфии на 2300 Arena прошел боксерский вечер. В главном поединке украинский боксер Александр Гвоздик (16–0, 13 KO) защитил пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе против французского боксера Дуду Нгумбу (38–8, 14 KO).