Душевное исполнение гимна Украины перед боем Гвоздик - Нгумбу (Видео)

Новости спорта: В Филадельфии Александр Гвоздик провел свою первую защиту чемпионского титула WBC.

В Филадельфии (США) 31-летний украинец Александр Гвоздик провел первую защиту титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, одержав победу техническим нокаутом над 37-летним французом Дуду Нгумбу.

Бой завершился досрочной победой Гвоздика - в одном из моментов пятого раунда Нгумбу подвернул ногу и не смог продолжать поединок.

Перед боем традиционно были исполнены национальные гимны.

Гвоздик одержал свою 17 победу на профессиональном ринге в 17 боях (14 нокаутом). У Нгумбу девятое поражение в 47 боях.