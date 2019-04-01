Шеннон Бриггс позитивно оценил переход Усика в супертяжелый вес

Новости спорта: Шеннон Бриггс считает, что переход Александра Усика в супертяжелый вес положительно скажется на дивизионе.

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс оценил боксеров супертяжелого дивизиона и объяснил, почему переход Усика сыграет на руку.

"Джошуа - техничный парень. Он провел уже 22 боя. Среди его соперников были Карлос Такам и Александр Поветкин. У нас есть гигант Фьюри - цыганский король, который доказал свой статус линейного чемпиона мира. Он вышел из депрессии, чтобы выйти в ринг с обладателем титула WBC Уайлдером, обладателем убийственного удара.

Если расставлять их всех по силе, то Уайлдер - третий, Фьюри - второй и Джошуа - первый. Этот вес уже сейчас очень интересный, а когда сюда приходит Усик и другие, он становится еще лучше", - цитирует Бриггса 24boxing.com.ua.

Напомним, что Александр Усик проведет первый в супертяжелом весе бой в мае, его соперником станет Карлос Такам. Кроме того, промоутер Эдди Хирн заявил, что Усик встретится с Джошуа до весны 2020 года.