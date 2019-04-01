Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019
Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя
Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Челси со скандалом обыграл Кардифф (Видео)
Челси со скандалом обыграл Кардифф (Видео)
Кэш Али будет лишен лицензии и оштрафован за укус Прайса во время боя
Кэш Али будет лишен лицензии и оштрафован за укус Прайса во время боя

Шеннон Бриггс позитивно оценил переход Усика в супертяжелый вес

Шеннон Бриггс позитивно оценил переход Усика в супертяжелый вес
15:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Шеннон Бриггс считает, что переход Александра Усика в супертяжелый вес положительно скажется на дивизионе.

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс оценил боксеров супертяжелого дивизиона и объяснил, почему переход Усика сыграет на руку.

"Джошуа - техничный парень. Он провел уже 22 боя. Среди его соперников были Карлос Такам и Александр Поветкин. У нас есть гигант Фьюри - цыганский король, который доказал свой статус линейного чемпиона мира. Он вышел из депрессии, чтобы выйти в ринг с обладателем титула WBC Уайлдером, обладателем убийственного удара.

Если расставлять их всех по силе, то Уайлдер - третий, Фьюри - второй и Джошуа - первый. Этот вес уже сейчас очень интересный, а когда сюда приходит Усик и другие, он становится еще лучше", - цитирует Бриггса 24boxing.com.ua.

Усик провел дуэль взглядов с Вирастюком

Напомним, что Александр Усик проведет первый в супертяжелом весе бой в мае, его соперником станет Карлос Такам. Кроме того, промоутер Эдди Хирн заявил, что Усик встретится с Джошуа до весны 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Бокс новости, Шенно Бриггс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Гвоздика (Видео)
02 Усик - Джошуа: Хирн назвал условие для боя
03 Челси со скандалом обыграл Кардифф (Видео)
04 Усик рассказал, с каким весом планирует свой дебют в хэвивейте
05 Невероятный гол в бельгийской Про-лиге (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь