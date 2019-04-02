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"Хочу доказать, что лучший": Кроуфорд - о мотивации на бой со Спенсом

"Хочу доказать, что лучший": Кроуфорд - о мотивации на бой со Спенсом
09:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Теренс также рассказал о роли промоутеров в организации такого поединка.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд выразил готовность провести бой с Эрролом Спенсом.

"Я уже не раз говорил, что очень хочу, чтобы этот бой состоялся. Все чемпионы в полусреднем весе должны встретиться между собой. Но это будет потом, а сейчас я полностью сосредоточен на предстоящем поединке против Амира Хана.

Я всегда встречаюсь в ринге только с самыми сильными соперниками, чтобы доказать свое превосходство. Я очень хочу этот бой, просто чтобы показать всему миру, кто самый лучший в нашем дивизионе. Но все ведь зависит не только от меня. Главное, чтобы промоутеры Боб Арум и Эл Хэймон договорились между собой Только тогда наш бой состоится", - приводит слова Кроуфорда The Ring.

Напомним, 20 апреля состоится бой между Кроуфордом и Амиром Ханом.

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Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс.
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