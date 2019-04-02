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Кроуфорд оценил боксерские способности Ломаченко

Кроуфорд оценил боксерские способности Ломаченко
10:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Теренс заявил, что украинец - потрясающий боксер.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд рассказал о своем отношении к чемпиону мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко.

"Ломаченко - потрясающий боксер. У него отличные навыки, он много чего умеет в ринге. Я с удовольствием смотрю все его поединки. Он чень талантливый.

Но если говорить о рейтингах вне зависимости от веса, я вижу себя первым номером", - приводит слова Кроуфорда Boxing Scene.

Напомним, 20 апреля состоится бой между Кроуфордом и Амиром Ханом.

Ломаченко проведет следующий поединок против Энтони Кроллы 12 апреля. Следить за этим боем можно в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что Василий сохранил лидерство в рейтинге P4P по версии ESPN.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд.
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