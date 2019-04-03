Ломаченко - Кролла: промо видео боя

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко и обязательный претендент на его титул британец Энтони Кролла проведут поединок 12 апреля. Смотрите официальное промо видео боя Ломаченко - Кролла.