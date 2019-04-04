Миллер - о предстоящем бое против Джошуа

Новости спорта: Американец знает, как вести себя в поединке с Энтони.

Американский боксер Джаррел Миллер поделился ожиданиями от боя с обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Дело в том, что сначала Джошуа наносит множество ударов. Он с первых раундов пытается отправить соперника в нокаут. Но мне не столь важно, какие у него планы. Они все равно не сработают, я этого не допущу.

В боксе важно иметь сердце. Нужно биться с сердцем. И этим нельзя обзавестись, принимая какие-то витамины", приводит слова Миллера Boxing News 24.

Напомним, что поединок Энтони Джошуа и Джаррелла Миллера состоится 1 июня в Нью-Йорке и станет дебютом британца в США.

Ранее Миллер рассказал, в каком раунде отправит британца в нокаут.