Стали известны подробности травмы Нгумбу

Новости спорта: Врачи рассказали подробности травмы Дуду Нгумбу.

Французский боксер Дуду Нгумбу получил разрыв связок в бою против чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика. Об этом сообщил исполнительный директор Спортивной комиссии Пенсильвании Грег Сирб.

"Я таких травм раньше не видел. Мне пришлось повидать разные повреждения у боксеров, видел тяжелые растяжения лодыжек.

Дуду пробыл в госпитале несколько часов. Ему сделали специальную обувь с фиксаторами голени. Помоей информации, он уже улетел домой, во Францию", - приводит слова Сирба ESPN.

Напомним, Александр Гвоздик победил техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу в 5 раунде.

Ранее сообщалось, что бой Гвоздик - Нгумбу собрал хорошие телерейтинги в США.