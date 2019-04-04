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Стало известно, сколько заработает Ломаченко за бой с Кроллой

Стало известно, сколько заработает Ломаченко за бой с Кроллой
11:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Гонорар украинского чемпиона составит 2,2 миллиона долларов.

За свой бой против британца Энтони Кроллы чемпион мира WBA Super и WBO в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко заработает 2,2 миллиона долларов. Поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Василий станет вторым украинцем после Виталия Кличко, чей бой пройдет на знаменитой арене Staples Center и будет главным событием боксерского вечера.

Виталий Кличко провел три боя на Staples Center. 21 июня 2003 года украинец вышел в ринг против действующего чемпиона британца Леннокса Льюиса и этот поединок, пожалуй, стал самым запоминающимся в карьере Виталия.

24 апреля 2004 года Кличко завоевал на Staples Center пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, победив нокаутом южноафриканца Корри Сандерса. 26 сентября 2009 года Виталий защитил свой чемпионский титул WBC в бою с американцем Криссом Арреолой, который после поединка заплакал прямо на ринге, давая интервью телеканалу НВО.

Бой Василия Ломаченко и Энтони Кроллы состоится 12 апреля. Согласно прогнозам, украинец должен легко победить.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
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