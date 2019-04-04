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Гвоздик рассказал об особенностях работы с Атласом

Гвоздик рассказал об особенностях работы с Атласом
13:49 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Александр Гвоздик рассказал о работе с тренером Тедди Атлосом.

Чемпион в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик считает своего тренера Тедди Атласа одним из лучших в мире.

"С Атласом работать нелегко, потому что он очень требовательный. Он требует от тебя выкладываться не на 100, а, наверное, на 200%.

Я думаю, Тедди - один из величайших тренеров за все время. Это мое мнение. Не потому, что он является моим тренером, а потому что я это вижу", - сказал Гвоздик в интервью Большой Куш.

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Напомним, Гвоздик победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом в 5 раунде из-за травмы соперника.

Атлас заявил, что украинцы должны гордиться Александром Гвоздиком.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Тедди Атлас.
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