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Усик хочет провести бой с Поветкиным

Усик хочет провести бой с Поветкиным
20:03 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 25 мая боем против Карлоса Такама.

Однако промоутер заявил, что в будущем бой против Александра Поветкина также возможен:

«Усик изъявил желание драться с Поветкиным. После этого мы в середине января встретились Эгисом Климасом и Эдди Хирном в Нью-Йорке – обсуждали кандидатуру Поветкина.

Промоутер назвал дату и место боя Усик - Такам

У нас долго тянулись переговоры, принималось решение, не принималось. Мы дошли до этапа, когда некуда уже было тянуть и приняли решение драться с Такамом. После этого Поветкин согласился на бой, но у нас уже была договоренность по Такаму.

Так сложилось, что не получилось этот поединок «склеить», но я не исключаю, что в будущем бой с Поветкиным состоится».

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IBF, Александр Поветкин, Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Александр Усик.
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