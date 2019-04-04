Усик хочет провести бой с Поветкиным

Новости спорта: Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 25 мая боем против Карлоса Такама.

Однако промоутер заявил, что в будущем бой против Александра Поветкина также возможен:

«Усик изъявил желание драться с Поветкиным. После этого мы в середине января встретились Эгисом Климасом и Эдди Хирном в Нью-Йорке – обсуждали кандидатуру Поветкина.

У нас долго тянулись переговоры, принималось решение, не принималось. Мы дошли до этапа, когда некуда уже было тянуть и приняли решение драться с Такамом. После этого Поветкин согласился на бой, но у нас уже была договоренность по Такаму.

Так сложилось, что не получилось этот поединок «склеить», но я не исключаю, что в будущем бой с Поветкиным состоится».