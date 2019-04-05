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Теофимо Лопес пообещал унизить Ломаченко

Теофимо Лопес пообещал унизить Ломаченко
00:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Инстаграм

Новости спорта: Теофимо Лопес вновь заговорил о Василие Ломаченко.

Американский боксер Теофимо Лопес (12-0, 10 КО), выступающий в легкой весовой категории, продолжил высказывания в сторону чемпиона мира данного дивизиона Украинская Василия Ломаченко, информирует УНН со ссылкой на интервью боксера для “Boxingmonthly”.

“Ломаченко думает, что он бог в этом спорте. Если мы когда-нибудь подеремся, я покажу, что он не бог. Есть только один бог. Между прочим, я могу сказать, что Ломаченко ведет себя, как нескромный боксер. Я унижу его. Я не уважаю его, вот в чем разница между мной и всеми другими бойцами, которые возносят его на пьедестал”, — отметил Лопес.

Стало известно, сколько заработает Ломаченко за бой с Кроллой

Также американец заявил, что фанаты бокса имели удивление через имя следующего соперника украинца (Энтони Кролла). По словам американца им должен быть он или Джервонта Дэвис.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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