Теофимо Лопес пообещал унизить Ломаченко

Новости спорта: Теофимо Лопес вновь заговорил о Василие Ломаченко.

Американский боксер Теофимо Лопес (12-0, 10 КО), выступающий в легкой весовой категории, продолжил высказывания в сторону чемпиона мира данного дивизиона Украинская Василия Ломаченко, информирует УНН со ссылкой на интервью боксера для “Boxingmonthly”.

“Ломаченко думает, что он бог в этом спорте. Если мы когда-нибудь подеремся, я покажу, что он не бог. Есть только один бог. Между прочим, я могу сказать, что Ломаченко ведет себя, как нескромный боксер. Я унижу его. Я не уважаю его, вот в чем разница между мной и всеми другими бойцами, которые возносят его на пьедестал”, — отметил Лопес.

Также американец заявил, что фанаты бокса имели удивление через имя следующего соперника украинца (Энтони Кролла). По словам американца им должен быть он или Джервонта Дэвис.