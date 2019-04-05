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Майки Гарсия встретится с президентом WBC

Майки Гарсия встретится с президентом WBC
08:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Майки Гарсия встретится с президентом WBC, чтобы обсудить будущее чемпионского пояса в легком весе

Чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия встретится с президентом организации Маурисио Сулейманом на следующей неделе. Стороны обсудят будущее чемпионского пояса, которым владеет американец, сообщает Boxingscene.com.

Гарсия не защищал чемпионство WBC с июля прошлого года, предпочитая драться в суперлегком и полусреднем весе. Сулейман хочет понять, какие планы на пояс у американца и может потребовать освободить титул, если Майки откажется проводить обязательную защиту.

Ранее Сулейман заявил, что у американского боксера Майки Гарсии есть две недели, чтобы определится с будущим титула в легком весе.

Напомним, что Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO. Украинец не против провести бой с Гарсией, да и сам американец заявил, что хотел бы драться с Василием.

В последнем бою Гарсия проиграл бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролу Спенсу.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия.
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