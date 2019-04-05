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"Остановись": Менеджер Нумагомедова обратился к Макгрегору

"Остановись": Менеджер Нумагомедова обратился к Макгрегору
08:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Абдель-Азиз рассказал, как Хабиб Нурмагомедов реагирует на оскорбления Конора Макгрегора.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, рассказал о том, как российский боец реагирует на оскорбления Конора Макгрегора.

"Как Хабиб реагировал? Он улыбался. А когда он улыбается, это очень опасно. Я был на взводе, а он улыбался. Он говорит, что справедливость восторжествует, а Конор получит свое.

Не думаю, что Хабиб ненавистный человек. Он не хочет причинять людям боль – он не такой. Хабиб – человек веры. Он стерпел все оскорбления на пресс-конференции [перед боем с Конором] и дал волю только после боя. Хабиб – профессионал.

Мне не нравится Конор. Я наговорил про него много дерьма, что-то сказал Хабиб. Конор, остановись, пока ты окончательно не обосрался! Потому что будет настоящий п****ц тебе, твоим людям и твоей охране.

Мы не за жестокость – мы за мир. Хватит негативить и сеять ненависть. Ты можешь что угодно говорить про Хабиба, называть его уродом, но никогда не неси дерьма про его жену, религию и нацию.

Если бы Конор и Хабиб встретились на улице в бою до смерти, то Макгрегора уже с нами не было бы", – сказал Абдель-Азиз.

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Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Абдель-Азиз.
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