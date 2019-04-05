"В еде я себя не ограничиваю": Усик о переходе в хэвивейт

Новости спорта: 32-летний украинский боксер Александр Усик рассказал о своей подготовке к поединку с 38-летним камерунцем Карлосом Такамом.

"Слава Богу, все отлично. Раньше мы ездили на велосипеде в понедельник, среду и пятницу, а сейчас будем ездить во вторник и четверг.

Вес в норме. Вес можно набрать, но это не стоит делать, потому что КПД упадет, а нам это не нужно. Чтобы правильно набрать вес, нужен год-два. 1,5 килограмма правильного веса набирается примерно за год. Так что мой вес сейчас — 97-98 килограммов. Сегодня утром был вес 97,1 кг.

В еде я себя не ограничиваю. Если я хочу съесть что-нибудь сладенькое, я могу себе это позволить", — рассказал Усик.

Поединок Усик — Такам состоится 25-го мая в США.