Усик - Такам: бой официально подтвержден

Новости спорта: Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с Карлосом Такамом.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт дебютный поединок в супертяжёлой весовой категории 25 мая. Как и ожидалось, его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира Карлос Такам, сообщает официальная страница промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере».

Встреча состоится в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). Соответствующий твит можно увидеть на странице компании Matchroom Boxing в социальной сети.

Ранее Александр Усик сфотографировался с поясом Боксер года, который вручает авторитетный боксерский журнал The Ring.