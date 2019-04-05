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Усик - Такам: бой официально подтвержден

Усик - Такам: бой официально подтвержден
22:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с Карлосом Такамом.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт дебютный поединок в супертяжёлой весовой категории 25 мая. Как и ожидалось, его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира Карлос Такам, сообщает официальная страница промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере».

Встреча состоится в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). Соответствующий твит можно увидеть на странице компании Matchroom Boxing в социальной сети.

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Ранее Александр Усик сфотографировался с поясом Боксер года, который вручает авторитетный боксерский журнал The Ring.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Усик - Такам.
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