Усик - Такам: бой официально подтвержден

Чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт дебютный поединок в супертяжёлой весовой категории 25 мая. Как и ожидалось, его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира Карлос Такам, сообщает официальная страница промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере».
Встреча состоится в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). Соответствующий твит можно увидеть на странице компании Matchroom Boxing в социальной сети.
THE HEAVYWEIGHT DEBUT!
NEW FIGHT @usykaa vs Carlos Takam
May 25
@MGMNatlHarbor, Maryland
Pre-sale Weds, general sale Thurs #UsykTakam @DAZN_USA @SkySports
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 5 апреля 2019 г.
Ранее Александр Усик сфотографировался с поясом Боксер года, который вручает авторитетный боксерский журнал The Ring.