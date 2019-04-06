Джервонта Дэвис вернется в ринг в июле

Новости спорта: Соперник Джервонты пока не определен.

Чемпион мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг) Джервонта Дэвис проведёт следующий поединок в июле 2019 года, сообщает Boxingnews24. Американец выступит в родном для себя штате Мэриленд, в пригороде Балтимора.

Минувший поединок Джервонта провёл в феврале этого года, нокаутировав менее чем за один раунд мексиканца Уго Руиса. То была первая защита титула Дэвисом. На данный момент первым номером рейтинга в этом весе и, соответственно, официальным претендентом на титул является Рене Альварадо. Также по линии WBA есть чемпион мира с приставкой Regular, им является Эндрю Канчио.

Пока не сообщается, ведёт ли сторона Дэвиса переговоры с кем-нибудь из упомянутых боксёров.