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Джервонта Дэвис вернется в ринг в июле

Джервонта Дэвис вернется в ринг в июле
12:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Соперник Джервонты пока не определен.

Чемпион мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг) Джервонта Дэвис проведёт следующий поединок в июле 2019 года, сообщает Boxingnews24. Американец выступит в родном для себя штате Мэриленд, в пригороде Балтимора. 

Минувший поединок Джервонта провёл в феврале этого года, нокаутировав менее чем за один раунд мексиканца Уго Руиса. То была первая защита титула Дэвисом. На данный момент первым номером рейтинга в этом весе и, соответственно, официальным претендентом на титул является Рене Альварадо. Также по линии WBA есть чемпион мира с приставкой Regular, им является Эндрю Канчио.

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Пока не сообщается, ведёт ли сторона Дэвиса переговоры с кем-нибудь из упомянутых боксёров.

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