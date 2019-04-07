Джейкобс: В бою с Альваресом высока вероятность нокаута

Новости спорта: Дэниел Джейкобс прокомментировал свой следующий бой.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс считает, что его поединок с Саулем Альваресом может завершиться досрочно.

"Я очень уважаю Альвареса, ведь он не обязан был соглашаться на этот бой. Но он готов к встрече с любыми соперниками. Как бы то ни было, думаю, что вероятность нокаута достаточно высока", — приводит слова американца Boxingnews24.

Объединительный поединок Дэниела Джейкобса с Саулем Альваресом состоится 4 мая в Лас-Вегасе. Альварес предыдущий поединок провёл в декабре 2018 года, когда победил Рокки Филдинга и завоевал титул во втором среднем весе. Что касается Джейкобса, то он минувший бой провёл в октябре 2018 года, тогда он раздельным решением судей справился с Сергеем Деревянченко.