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Джейкобс: В бою с Альваресом высока вероятность нокаута

Джейкобс: В бою с Альваресом высока вероятность нокаута
09:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Дэниел Джейкобс прокомментировал свой следующий бой.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс считает, что его поединок с Саулем Альваресом может завершиться досрочно.

"Я очень уважаю Альвареса, ведь он не обязан был соглашаться на этот бой. Но он готов к встрече с любыми соперниками. Как бы то ни было, думаю, что вероятность нокаута достаточно высока", — приводит слова американца Boxingnews24.

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Объединительный поединок Дэниела Джейкобса с Саулем Альваресом состоится 4 мая в Лас-Вегасе. Альварес предыдущий поединок провёл в декабре 2018 года, когда победил Рокки Филдинга и завоевал титул во втором среднем весе. Что касается Джейкобса, то он минувший бой провёл в октябре 2018 года, тогда он раздельным решением судей справился с Сергеем Деревянченко.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Дэниэл Джейкобс.
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