Альварес и Джейкобс прошли предварительное взвешивание

Новости спорта: Сауль Альварес и Дэниэл Джейкобс взвесились за месяц до боя.

Участники объединительного поединка 4 мая чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль «Канело» Альварес и обладатель титула IBF Дэниэл Джейкобс успешно прошли предварительное взвешивание за 30 дней до боя по правилам WBC, на котором вес боксеров не должен превышать лимит веса более чем на 10 процентов. Вес Альвареса составил 168,2 фунта (76,3 кг), а Джейкобс оказался тяжелее — 175,4 фунта (79,6 кг).

Ранее Дэниел Джейкобс заявил, что его поединок с Саулем Альваресом может завершиться досрочно.

Вначале марта боксеры провели дуэль взглядов.