Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины

Гассиев идет в супертяжелый вес

Гассиев идет в супертяжелый вес
06:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тренер Гассиева заявил, что Мурат будет готов к дебюту в супертяжёлом весе в июне.

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона WBA Super и IBF в первом полутяжёлом весе Мурата Гассиева, сообщил, что в июне его подопечный может дебютировать в супертяжёлом весе.

«Сейчас Мурат тренируется дома. Но через некоторое время вылетает в США, на базу в Биг-Бэр. Он держит вес около 100 кг, старается не отпускать. Думаю, он будет готов к дебюту в супертяжёлом весе в июне», — приводит слова Виталия Сланова ТАСС,

Ранее стало известно, что Гассиев может подписать многолетнюю сделку со стриминговой платформой DAZN, по итогам которой может перейти в супертяжёлую весовую категорию.

Последний на сегодня поединок Гассиев провёл в июле прошлого года. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Мурат единогласным решением судей уступил украинцу Александру Усику, который стал абсолютным чемпионом мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Мурат Гассиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
02 Шахтер - Динамо: лучшие моменты матча (Видео)
03 Определились все полуфиналисты Кубка Украины
04 Тайсон рассказал, почему не бил пенальти в ворота Динамо
05 У наставника Севильи диагностирован рак крови
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь