Гвоздик поддержит Ломаченко во время его боя в Лос-Анджелесе

Новости спорта: Александр Гвоздик считает, что у Ломаченко нет конкурентов в легком весе.

Обладатель титула WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик выразил слова поддержки чемпиону мира по версиям WBO и WBA в легком весовом дивизионе Василию Ломаченко накануне его поединка с Энтони Кроллой.

"Мы с Ломаченко очень хорошие друзья. Я обязательно поеду в Лос-Анджелес, чтобы поддержать Васю. Мы всегда так делаем, когда кто-то из нас проводит бой. Это для нас традиция.

Я считаю, что никто из нынешних легковесов не сможет составить конкуренцию Ломаченко. Он на совершенно другом уровне в своем дивизионе. Посмотрите на его навыки, скорость, технику. Он невероятный боксер", - приводит слова Александра Boxing Scene.

Напомним, что следующий свой поединок Ломаченко проведет 12 апреля, в котором встретится с Энтони Кроллой.