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"Выйду в лучшей форме": Кролла - о бое против Ломаченко

"Выйду в лучшей форме": Кролла - о бое против Ломаченко
07:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Энтони Кролла к бою с Василием Ломаченко подходит в отличной форме.

Британец Энтони Кролла в интервью британскому Sky Sport заявил, что настроен на победу в поединке против украинского чемпиона Василия Ломаченко.

"Я не буду радоваться только тем фактом, что буду боксировать с ним. Я полностью отдал себя во время подготовки, много работал, провел хороший лагерь ради этого боя. Поэтому я выйду в ринг с уверенностью, что смогу победить.

Конечно, у меня есть шанс. Мне просто нужно немного удачи. Я выйду на бой с хорошим планом на поединок и в лучшей форме в моей карьере.

Лос-Анджелес – отличное место для боя. Ломаченко многими называется лучшим боксером планеты. Это огромный вызов для меня. Я знаю это. Меня ждет поединок, о котором можно только мечтать.

Думаю, его самые сильные стороны – это передвижения и углы. Он уникальный боксер. Я вижу, за что его хвалят. Он один из лучших аматоров. Ну а в профессионалах он стал чемпионом мира в трех категориях в течение 13 боев. Это просто невероятно", - заявил Кролла.

Напомним, что поединок Ломаченко и Кроллы состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
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