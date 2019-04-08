Тренер Майки Гарсии - о переходе Усика в хэвивейт

Новости спорта: Американский наставник уверен, что украинец еще покажет себя в супертяжелом весе

Роберт Гарсия, брат и тренер чемпиона WBC в легком весе Майки Гарсии (39-1, 30 КО), в интервью для EsNews назвал сильные стороны украинского боксера Александра Усика (16-0, 12 КО):

— Вы слышали, что Усик получил поединок в супертяжелом весе официально?

— Усик — крутой парень. Когда он впервые пришел в мой зал, помню, он здоровый такой был, а одет – в короткие шорты.

— Как в старые времена?

— Да, как в НБА семидесятых. В общем, он был в темно-зеленых шортах или что-то такое и в длинных гольфах по колено совсем другого цвета. Он стоял с устрашающим лицом. Если бы вы увидели его тогда в первый раз, вы были бы напуганы. Это было мое первое впечатление, но потом, когда я познакомился с ним, оказалось наоборот. Он очень приятный парень.

— Теперь он поднялся в супертяжелый вес. Как вы считаете, он будет выступать в супертяжелом весе?

— Я думаю, что он будет выступать очень хорошо, он очень талантливый парень, очень умный. Он один из лучших в pound-for-pound.

— Что делает его таким хорошим?

— Он умен, хорошо боксирует, никого не боится. Он просто чертовский классный парень. Мне он нравится. Он действительно хорош.

Напомним, что Усик поднимется из тяжелого в супертяжелый вес. Его первым соперником в новой весовой категории станет француз камерунского происхождения Карлос Такам (36-5-1, 28 КО). Поединок состоится 25 мая в Чикаго.