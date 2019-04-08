Новости спорта: Мэнни Пакьяо подписал контракт с японским промоушеном RIZIN FF.

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо подписал контракт с японским промоушеном RIZIN FF. Фотографию с церемонии подписания в своём «твиттере» опубликовал президент организации Нобуюки Сакакибара.

Условия соглашения легендарного боксёра и организации пока неизвестны. Напомним, что ранее аналогичный контракт подписал и другой легендарный боксёр — Флойд Мейвезер. Тогда он провёл выставочный бой с японским кикбоксёром Тенсином Насукавой.

Президент RIZIN сообщил, что Пакьяо примет участие в развитии организации. Также Сакакибара пообещал раскрыть подробности после возвращения в Японию.

В последний раз Пакьяо выходил на ринг в январе 2019 года. Тогда он нанёс поражение Адриену Бронеру, бой проходил в Лас-Вегасе (США).