Украинец Сиренко - о предстоящем бое Ломаченко - Кролла

Новости спорта: Украинский супертяж – о предстоящем бое Василия против британца Энтони Кроллы.

Чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко (10-0, 9 КО) дал прогноз на бой за чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе между Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

«Даже не могу представить, что Ломаченко кто-то побьет. Могут побить, как это сделал когда-то Салидо нечестно и грязно, но в чистом бою я не знаю, кто его может победить. Он настолько круто в последнее время боксирует, что выглядит как робот.

Британцы любят рубку? Ну и что, пускай они, сперва, попробуют с ним порубиться, он наверняка может это делать, но он – настолько грамотный боксер, что даже не позволит к себе притронуться. А сам в это время будет наносить точные и мощные удары.

No mas? Может быть, почему и нет. Если Кролла ничего не сможет сделать с Василием, то что скажет его команда? Британец просто не выйдет из угла и все, никто же не хочет получать больно по голове, если можно просто не встать со стульчика. Какой смысл вставать и получать и быть в нокдаунах и нокаутах», – сказал Сиренко.

Отметим, что поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе и будет главным событием боксерского вечера.