Красюк: Усик станет обязательным претендентом Джошуа

Новости спорта: Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что украинец станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.

Для этого ему нужно победить Карлоса Такама в своем дебютном бою в новой весовой категории, а также не отказываться от пояса WBO.

«То, что Усик станет обязательным претендентом — это не пиар и не высказывание Хирна. Это правила WBO, которые подтвердил президент [Франциско Валькарсель], четыре дня назад с ним общался. Усик побеждает, официально оставляет титул WBO — получает позицию обязательного претендента в супертяжелом весе. Кто там чемпион? Джошуа, значит Усик является обязательным претендентом на бой с ним», — рассказал Красюк в интервью VideoBoxing.

«С момента, когда Усик станет обязательным претендентом, его бой с Джошуа необратим и неизбежен. Будет ли что-то в промежутках — возможно, какие-то [бои] один проведет, какие-то — другой. Но все это направлено на построение пирамиды, на вершине которой — вишенка, Усик — Джошуа».

Бой Александра Усика с Карлосом Такамом состоится 25 мая. Красюк уверен, что это идеальный соперник и идеальная дата для дебюта Александра в супертяжелом весе.

Усик уже отказался от своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, но продолжает владеть поясами WBC, WBO и IBF.