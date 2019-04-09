Ломаченко выйдет на бой с Кроллой в необычном халате

Новости спорта: Промоутер Василия Ломаченко попросил обратить внимание на халат украинца.

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что его подопечный выйдет в ринг к Энтони Кролле в особенном халате. По словам промоутера, подобного в истории бокса еще не было.

"Обратите внимание, в каком халате Ломаченко будет выходить к рингу на бой против Энтони Кроллы в пятницу вечером. В истории бокса не было еще ничего подобного", - цитирует Арума Allboxing.

Ранее американец Теофимо Лопес рассказал, что хочет выйти на ринг против Василия Ломаченко.