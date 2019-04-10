"Хочу сотворить сенсацию": Кролла - о бое с Ломаченко

Новости спорта: Энтони заявил, что бой с украинцем - самый важный в его карьере.

Британец Энтони Кролла поделился ожиданиями от предстоящего боя против чемпионом мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко.

"Ломаченко? Многие твердят, что он - лучший боксер на планете. Знаю, что передо мной стоит очень сложная задача, но я очень долго мечтал о таком поединке. Василий - отличный боксер, он потрясающе двигается в ринге. Он очень хорошо проявил себя на любительском уровне. К тому же, Ломаченко сумел за короткий период подобного успеха добиться в профессионалах.

Понимаете, люди не дают мне шанса. Но у каждого свое мнение и это не особо влияет на меня. Мотивация заключается в том, чтобы сотворить самую большую сенсацию в истории британского бокса. Я живу спортом и это все, что для меня сейчас важно. Всю свою карьеру я был аутсайдером и знаю, что передо мной самый большой вызов. Не могу дождаться, когда окажусь в ринге", - приводит слова Кроллы boxinginsider.com.

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля. Согласно прогнозам букмекеров, у украинского чемпиона намного больше шансов выиграть эту битву.