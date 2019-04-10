Скачать
Среда, 10.04.2019
"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Аякс - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аякс - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ

"Хочу сотворить сенсацию": Кролла - о бое с Ломаченко

"Хочу сотворить сенсацию": Кролла - о бое с Ломаченко
14:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Энтони заявил, что бой с украинцем - самый важный в его карьере.

Британец Энтони Кролла поделился ожиданиями от предстоящего боя против чемпионом мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко.

"Ломаченко? Многие твердят, что он - лучший боксер на планете. Знаю, что передо мной стоит очень сложная задача, но я очень долго мечтал о таком поединке. Василий - отличный боксер, он потрясающе двигается в ринге. Он очень хорошо проявил себя на любительском уровне. К тому же, Ломаченко сумел за короткий период подобного успеха добиться в профессионалах.

Понимаете, люди не дают мне шанса. Но у каждого свое мнение и это не особо влияет на меня. Мотивация заключается в том, чтобы сотворить самую большую сенсацию в истории британского бокса. Я живу спортом и это все, что для меня сейчас важно. Всю свою карьеру я был аутсайдером и знаю, что передо мной самый большой вызов. Не могу дождаться, когда окажусь в ринге", - приводит слова Кроллы boxinginsider.com.

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля. Согласно прогнозам букмекеров, у украинского чемпиона намного больше шансов выиграть эту битву.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
02 Ливерпуль 2:0 Порту: события матча
03 Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити: события матча (Видео)
04 Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
05 Криштиану Роналду запустил новый бизнес - клиника по пересадке волос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь