Роберт Гарсия рассказал, кто может победить Ломаченко

Новости спорта: Роберт Гарсия рассказал, кто сможет выиграть бой против Василия Ломаченко.

Тренер и брат Майки Гарсии Роберт Гарсия дал несколько советов, как победить чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, который 12 апреля проведет защиту титулов против Энтони Кроллы.

"Ломаченко очень талантливый и быстрый. Думаю, его сможет победить противник, который способен нанести удар и не будет его бояться. Кто-то вроде Орландо Салидо.

Его соперником должен стать тот, кто вообще его не уважает. Тот, кто не будет его бояться, получит удар и продолжит идти. Думаю, это единственный способ добиться успеха против Ломаченко. Нужен кто-то очень талантливый, кто не потеряет голову, когда Ломаченко вдруг пропадет из виду или ответит комбинацией. Большинство в таких случаях разочаровываются и сдаются", - цитирует Гарсию ESPN.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Ломаченко - Кролла, который состоится 12 апреля.