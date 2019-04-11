Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя

Новости спорта: Чемпион мира WBA, WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко является абсолютным фаворитом боя против претендента британца Энтони Кроллы.

Коэффициент на то, что победителем противостояния станет Василий Ломаченко составляет всего 1,01, в то время, как на победу британца предлагают сразу 19,0, ничья оценивается в 34,0.

В то же время букмекеры практически не сомневаются, что победа Ломаченко будет досрочной. Коэффициент на такой результат составляет всего 1,20, досрочная победа Кроллы оценивается в 34,0.

Также букмекеры не верят, что бой продлится дольше 9-ти раундов. То, что бой продлится полных 10 раундов, оценивается коэффициентом 2,95, меньше - 1,40. Об этом сообщает xsport.

Напомним, титульный бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США). На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

Чемпион WBO International в легком весе украинский боксер Денис Беринчик спрогнозировал победу Ломаченко нокаутом в 8 раунде.