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Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя

Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира WBA, WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко является абсолютным фаворитом боя против претендента британца Энтони Кроллы.

Коэффициент на то, что победителем противостояния станет Василий Ломаченко составляет всего 1,01, в то время, как на победу британца предлагают сразу 19,0, ничья оценивается в 34,0.

В то же время букмекеры практически не сомневаются, что победа Ломаченко будет досрочной. Коэффициент на такой результат составляет всего 1,20, досрочная победа Кроллы оценивается в 34,0.

Также букмекеры не верят, что бой продлится дольше 9-ти раундов. То, что бой продлится полных 10 раундов, оценивается коэффициентом 2,95, меньше - 1,40.  Об этом сообщает xsport.

Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам

Напомним, титульный бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США). На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

Чемпион WBO International в легком весе украинский боксер Денис Беринчик спрогнозировал победу Ломаченко нокаутом в 8 раунде.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла, Ломаченко - Кролла.
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