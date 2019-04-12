"Неуязвимых боксеров не бывает": Кролла - о бое против Ломаченко

Новости спорта: Сегодня британец встретится в ринге с Василием Ломаченко.

Претендент на титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Энтони Кролла прокомментировал предстоящий поединок с Василием Ломаченко.

Британец напомнил, что его главная цель в этом бою — удивить мир.

«Я пришел в бокс, чтобы стать чемпионом мира. И сделал это. Чтобы купить новый дом, что я тоже выполнил. Чтобы сделать жизнь своей семьи проще», — цитирует Boxing Scene слова Кроллы в интервью Press Association Sport.

«Я добился всего, чего хотел. Теперь сосредоточен на том, чтобы удивить мир. Есть еще много вещей, которые я хотел бы сделать, но победа над Ломаченко станет ключевой».

«Меня мотивирует возможность добыть одну из самых больших побед, которые удавались британским боксерам. Если я выиграю, так и будет, без преувеличений».

Кролла также заявил, что непобедимых боксеров не существует, и даже Ломаченко терпел поражения.

«Ломаченко отличается от остальных боксеров, он очень оригинален, очень умен и потрясающе двигается в ринге. Слабостей у него не много, но неуязвимых не бывает».

Бой между Ломаченко и Кроллой в Стэплз Центре состоится в ночь на субботу, 13 апреля. На кону стоят титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

Накануне поединка Кролла перевесил украинского чемпиона почти на 200 грамм.