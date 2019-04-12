Деревянченко - Кулкай: слова украинца перед боем

Новости спорта: Украинец проведет свой следующий поединок уже 13 апреля.

Украинский средневес Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от своего предстоящего боя против немца Джека Кулкая.

"Бой с Кулкаем? Это отборочный поединок, победитель которого станет обязательным претендентом на звание чемпиона мира. Конечно, этот бой имеет первостепенное значение для меня и моего противника", - приводит слова Деревянченко boxen1.com.

Напомним, Сергей встретится с Кулкаем в бою за право быть претендентом на титул IBF, которым владеет Дэниел Джейкобс. Поединок запланирован на 13 апреля в Миннеаполисе.

Онлайн трансляцию боя Деревянченко - Кулкай можно смотреть у нас на сайте. Ранее букмекеры уже сделали свои прогнозы на бой.

Ранее сообщалось, что Сергей провел тренировочное занятие вместе с Джейкобсом.