Скачать
Пятница, 12.04.2019
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Плей-офф Суперлиги: Днепр дома разгромил Химик
Днепр дома разгромил Химик
Ломаченко - Кролла: результаты взвешивания перед боем
Ломаченко - Кролла: результаты взвешивания перед боем
Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе
Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе

Деревянченко - Кулкай: слова украинца перед боем

Деревянченко - Кулкай: слова украинца перед боем
13:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинец проведет свой следующий поединок уже 13 апреля.

Украинский средневес Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от своего предстоящего боя против немца Джека Кулкая.

"Бой с Кулкаем? Это отборочный поединок, победитель которого станет обязательным претендентом на звание чемпиона мира. Конечно, этот бой имеет первостепенное значение для меня и моего противника", - приводит слова Деревянченко boxen1.com.

Напомним, Сергей встретится с Кулкаем в бою за право быть претендентом на титул IBF, которым владеет Дэниел Джейкобс. Поединок запланирован на 13 апреля в Миннеаполисе.

Онлайн трансляцию боя Деревянченко - Кулкай можно смотреть у нас на сайте. Ранее букмекеры уже сделали свои прогнозы на бой.

Ранее сообщалось, что Сергей провел тренировочное занятие вместе с Джейкобсом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Джек Кулкай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
02 Моуринью о матче Манчестер Юнайтед - Барселона
03 Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе
04 Де Лигт: Роналду - настоящий зверь в штрафной
05 В ФФУ объяснили, почему Гармаш получил дисквалификацию на 4 матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь