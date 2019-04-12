Энтони по прозвищу "Миллион долларов": все что нужно знать о сопернике Ломаченко

Новости спорта:

Антропометрия и возраст. Кролле 32 года, он на год старше Василия, для него характерна правосторонняя стойка, в то время, как Василий боксирует в левосторонней. Рост британца 174 см, размах рук - 170 см, у Василия – рост составляет 170 см, размах рук – 166 см.

Начало карьеры в профи. Дебютный бой в профи Кролла провел за два года до того, как Ломаченко завоевал свое первое олимпийское золото – в 2006 году, по очкам после 4 раундов победив британца с «характерным» для них именем Абдул Рашид. После было 7 побед подряд, а потом неожиданное поражение по итогам 8 раундов. Интересно, что это произошло за 4 месяца до первой медали украинца на Играх.

Далее у Кроллы было набивание рекорда, завоевание пояса чемпиона Англии в полулегком весе, а позже бой за пояс чемпиона мира. Об этом в пункте ниже.

Опыт. Кролла – опытный боксер, который уже успел повидать многое на профессиональном ринге. Попытка стать чемпионом мира у него далеко не первая. Свой дебютный бой за мировой титул британец провел в 2015 году против Дарлейса Переса. Как говорится, первый блин вышел комом: с первой попытки Энтони не удалось завоевать пояс, так как по итогам 12-и раундов судьи выставили ничейный результат. Но в реванше, который состоялся в том же году, Кролла нокаутировал Переса и стал чемпионом мира по версии WBA в легком весе.

После этого представитель Великобритании один раз успешно защитил пояс, но затем вышел на ринг против венесуэльца Хорхе Линареса. Первый бой состоялся в сентябре 2017 года и выдался безумно интересным. Несмотря на то, что Кролла подходил к противостоянию в статусе фаворита, Линаресу удалось победить единогласным решением (114-115, 113-115, 111-117). Вскоре состоялся реванш, где вновь сильнейшим оказался боксер из Венесуэлы. На этот раз Хорхе удалось отправить соперника на настил (в седьмом раунде) и нанести ему рассечение. Эти факторы указывали на то, что в этот раз преимущество Хорхе было более существенным (109-118 x3). Стоит отметить, что оба их поединка получили от сайта BoxRec пять звезд, поэтому для просмотра на досуге противостояние Линарес-Кролла – самое то!

Обзор первого боя Кролла - Линарес

Домашний боксер. Как и большинство британцев, Энтони очень любит выступать перед домашней публикой. Из 43-х боев, которые Кролла провел на профессиональном ринге, всего трижды он дрался на территории соперника. Это может стать преимуществом для Ломаченко, ведь неизвестно, как поведет себя Энтони, когда увидит, что публика не совсем на его стороне. Все его выезды были еще на старте карьеры, поэтому уровень давления будет зашкаливать.

Ход боя. Нужно быть готовым к тому, что украинцу будет непросто: Энтони выше Ломаченко. Это важный фактор, так как с Педрасой было очень трудно, а британец ниже представителя Пуэрто-Рико всего на один сантиметр. Но, если уже и проводить параллели между Кроллой и Педрасой, то важно отметить, что Энтони, скорее всего, пойдет в рубку и именно на ближней дистанции попытается сотворить что-то интересное. Хосе пытался держать Василия на дистанции, не позволяя тому сближаться. Безусловно, стиль Кроллы будет более удобным для Ломаченко, ведь у него появится возможность поработать вторым номером и ловить соперника на отходе из удобной для него дистанции.