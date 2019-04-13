Ломаченко вызвал на бой Майки Гарсию

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко сразу же после боя с Энтони Кроллой рассказал о дальнейших планах.

В субботу утром, 13 апреля, в Лос-Анджелесе на арене «Staples Center» украинец Василий Ломаченко (12–1, 9 КО) легко защитил титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе в поединке с британцем Энтони Кроллой (34–6–3, 13 КО). Украинский боксер нокаутировал соперника в четвертом раунде.

После боя Ломаченко поблагодарил свой медицинский штаб и доктора, который оперировал плечо украинца. "Теперь я готов на сто процентов", - сказал Василий.

Также наш боксер поблагодарил всех болельщиков и заявил, что следующий бой хочет провести с Майки Гарсией.