"Он даже лучше, чем я думал": Кролла рассказал о поражении от Ломаченко

Новости спорта: Британец Энтони Кролла не ожидал столь сильного боя от украинца Василия Ломаченко.

Британский боксер Энтони Кролла прокомментировал свое поражение в четвертом раунде нокаутом против украинца Василия Ломаченко, который защитил титулы чемпиона в легком весе. Британец заявил, что попросту не мог встать после нокаута.

«Моя гордость травмирована сильнее, чем мое тело, ведь я пытался сделать все возможное, но он просто феноменален. Я знал, где я нахожусь, когда он меня нокаутировал, но просто не встать. Я хотел продолжать бой, но его удар поразил меня и лишил чувств», — цитирует Кроллу ESPN.

Также британец отвесил целый ряд комплиментов Ломаченко, сказав о потрясающем боксерском умении Василия.

«Он очень особенный, его удары не уходят в пустоту. Ломаченко продолжает доминировать и делать в нашем спорте все, что хочет. Моя команда и я приложили максимум усилий, однако он невероятен».

«Это первое подобное падение в моей карьере. По мне, такое раннее поражение в таком стиле — очень обидное. Он даже лучше, чем я думал. Его равновесие и работа ногами невероятны, а углы, которые он выбирает, просто безумно хороши».