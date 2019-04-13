Ломаченко - Кролла: статистика ударов

Новости спорта: Василий Ломаченко попал 47% силовых ударов, что на 12% больше среднего статистического показателя в легком весе.

Обладатель титулов чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко отправил британца Энтони Кроллу в нокаут в 4-м раунде.

Статистика поединка полностью подтверждает гегемонию украинского боксера.

Василий ударил 249 с точностью в 29%, а его противник нанес 96 ударов, при этом точность их составила 17%.

Ломаченко попал 47% силовых ударов, когда средний показатель в легком весе составляет 35%.

Отметим, что украинец в среднем попадал джебами 8 раз за раунд, что в два раза больше статистического показателя в этом дивизионе.