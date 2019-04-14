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Ломаченко обошел Усика в рейтинге лучших боксеров

Ломаченко обошел Усика в рейтинге лучших боксеров
00:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Василий Ломаченко вышел на шестое место в рейтинге вне зависимости от категории.

Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко благодаря победе над Энтони Кроллой поднялся на одну позицию в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec, обойдя другого украинца Александра Усика.

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Геннадий Головкин (Казахстан)

4. Энтони Джошуа (Великобритания)

5. Эррол Спенс (США)

6. Василий Ломаченко (Украина)

7. Александр Усик (Украина)

8. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

9. Каллум Смит (Великобритания)

10. Лео Санта Крус (Мексика)

...15. Александр Гвоздик (Украина)

...84. Сергей Деревянченко (Украина)

...199. Виктор Постол (Украина)

Напомним, Василий Ломаченко отправил в тяжелый нокаут Энтони Кроллу.

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