Теофимо Лопес: Вижу зависть в глазах Ломаченко

Новости спорта: Американец Теофимо Лопес в очередной раз раскритиковал чемпиона WBA и WBO Василия Ломаченко.

Американский боксер Теофимо Лопес прокомментировал победу обладателя титулов WBA и WBO Василия Ломаченко над британцем Энтони Кроллой.

"Ломаченко не показал ничего нового в этом поединке. Мне уже знакомы все его движения. К тому же, посмотрите на Кроллу, - этот парень явно не хотел драться. Я не видел также заинтересованности со стороны Василия. Бой с Ломаченко? Я хочу немного понаблюдать за ним, а уже потом решить, что делать дальше.

Я вижу зависть в глазах Ломаченко. Поймите, он уже шесть лет на профи-ринге, а заработал только 2 миллиона долларов за бой. Это мальенький гонорар для него", - приводит слова Лопеса Boxingnews24.