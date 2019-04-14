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Теофимо Лопес: Вижу зависть в глазах Ломаченко

Теофимо Лопес: Вижу зависть в глазах Ломаченко
11:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американец Теофимо Лопес в очередной раз раскритиковал чемпиона WBA и WBO Василия Ломаченко.

Американский боксер Теофимо Лопес прокомментировал победу обладателя титулов WBA и WBO Василия Ломаченко над британцем Энтони Кроллой.

"Ломаченко не показал ничего нового в этом поединке. Мне уже знакомы все его движения. К тому же, посмотрите на Кроллу, - этот парень явно не хотел драться. Я не видел также заинтересованности со стороны Василия. Бой с Ломаченко? Я хочу немного понаблюдать за ним, а уже потом решить, что делать дальше.

Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)

Я вижу зависть в глазах Ломаченко. Поймите, он уже шесть лет на профи-ринге, а заработал только 2 миллиона долларов за бой. Это мальенький гонорар для него", - приводит слова Лопеса Boxingnews24.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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