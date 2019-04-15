Последний бой Ломаченко (Видео)

Новости спорта: Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) нокаутировал британского претендента Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО).

Украинский чемпион мира WBA, WBO в легком весе защищал титулы в поединке с британским экс-чемпионом мира в этом весе - Энтони Кроллой. Бой завершился нокаутом в четвертом раунде.

С первых раундов Ломаченко захватил центром ринга и потихоньку нагнетал темп. Уже во втором раунде Кролла вынужден был включить "режим выживания" у канатов. В концовке 3-го раунда рефери засчитал стоячий нокдаун у британца. В 4-м раунде Кролла упал на настил ринга после мощнейшего удара с правой.

ВИДЕО БОЯ

Напомним, в андеркарте главного боя Хильберто Рамирес успешно дебютировал в полутяжелом весе.