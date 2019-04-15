Далакян узнал имя своего будущего соперника

Новости спорта: Украинский боксер Артем Далакян проведет бой уже через 2 месяца.

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA украинец Артем Далакян узнал имя своего будущего оппонента и дату боя. Соперником Далакяна стал боксер из Таиланда Саравут Таворнхам (20 побед, 13 из них — нокаутом, 1 поражение), а сам поединок состоится уже 15 июня в Киеве. Место и время боя станут известны позже, информирует сайт промоутерской компании украинца Union Boxing Promotion.

Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA в феврале 2018 года, одержав победу по очкам над Брайаном Вилорией. Впоследствии в течение 2018 году Далакян дважды успешно защищал свой титул в боях с Сиричаем Тайеном и Греогорио Леброном.

Далакян уже заявлял, что собирается объединить пояса IBF и WBO, а о переходе в другой вес пока не задумывается.

Всего у украинского чемпиона 18 побед в 18 боях в профессионалах.