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Стало известно, сколько украинцев посмотрели бой Ломаченко - Кролла

Стало известно, сколько украинцев посмотрели бой Ломаченко - Кролла
18:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Бой Ломаченко – Кролла на «Интере» посмотрели 2,6 миллиона зрителей.

В ночь с 12 на 13 апреля чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) победил британца Энтони Кроллу, защитив свои титулы.

Поединок транслировался на телеканале «Интер». Бой посмотрели 2,6 миллиона людей. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Трансляция собрала долю 37% среди массовой всеукраинской аудитории 18+ и 25,3% среди зрителей 18-54 в крупных городах, что является событием с самой высокой долей по аудитории 18+ в Украине с начала весны 2019 года.

Поединок между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой был хоть и коротким, но очень ярким. Уже в третьем раунде украинский чемпион отправил британца в нокдаун, а в четвертом – нокаутировал его мощным ударом в висок.

Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)

После победы Василий Ломаченко поблагодарил врача, который помог ему восстановить плечо после травмы, и всех зрителей, которые за него болели. Также он признался, что хочет выйти на ринг против Майки Гарсии и добиться объединения поясов.

«Я ожидал, что бой завершится досрочно. Все-таки Ломаченко – боксер из высшей лиги мирового бокса. Кролла немного не дотягивает, несмотря на то, что он был чемпионом мира,  говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин.  Победа была односторонней, яркой и эмоциональной. Для Ломаченко это была обязательная защита титулов, и он вынужден был боксировать с Энтони Кроллой. Но Кролла явно не ровня Ломаченко. Даже люди, не разбирающиеся в боксе, понимают, что Василий – великий боксер. Если просто посмотреть на его передвижение, его технику, становится ясно, что он творит что-то невероятное в ринге. 20-тысячная арена Staples Center в Лос-Анджелесе заполняется под украинского чемпиона. На сегодняшний момент существует только несколько боксеров, бои с которыми были бы конкурентными для Ломаченко. Среди них – Майки Гарсия. Во-первых, у него есть пояс WBC, который хочет забрать Василий. А во-вторых, поединок с этим сильным американским боксером может быть действительно интересным».

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