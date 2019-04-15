Стало известно, сколько украинцев посмотрели бой Ломаченко - Кролла

Новости спорта: Бой Ломаченко – Кролла на «Интере» посмотрели 2,6 миллиона зрителей.

В ночь с 12 на 13 апреля чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) победил британца Энтони Кроллу, защитив свои титулы.

Поединок транслировался на телеканале «Интер». Бой посмотрели 2,6 миллиона людей. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Трансляция собрала долю 37% среди массовой всеукраинской аудитории 18+ и 25,3% среди зрителей 18-54 в крупных городах, что является событием с самой высокой долей по аудитории 18+ в Украине с начала весны 2019 года.

Поединок между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой был хоть и коротким, но очень ярким. Уже в третьем раунде украинский чемпион отправил британца в нокдаун, а в четвертом – нокаутировал его мощным ударом в висок.

После победы Василий Ломаченко поблагодарил врача, который помог ему восстановить плечо после травмы, и всех зрителей, которые за него болели. Также он признался, что хочет выйти на ринг против Майки Гарсии и добиться объединения поясов.

«Я ожидал, что бой завершится досрочно. Все-таки Ломаченко – боксер из высшей лиги мирового бокса. Кролла немного не дотягивает, несмотря на то, что он был чемпионом мира, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин. – Победа была односторонней, яркой и эмоциональной. Для Ломаченко это была обязательная защита титулов, и он вынужден был боксировать с Энтони Кроллой. Но Кролла явно не ровня Ломаченко. Даже люди, не разбирающиеся в боксе, понимают, что Василий – великий боксер. Если просто посмотреть на его передвижение, его технику, становится ясно, что он творит что-то невероятное в ринге. 20-тысячная арена Staples Center в Лос-Анджелесе заполняется под украинского чемпиона. На сегодняшний момент существует только несколько боксеров, бои с которыми были бы конкурентными для Ломаченко. Среди них – Майки Гарсия. Во-первых, у него есть пояс WBC, который хочет забрать Василий. А во-вторых, поединок с этим сильным американским боксером может быть действительно интересным».