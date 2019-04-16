Гвоздик назвал дату своего возвращения на ринг

Новости спорта: Александр Гвоздик признался, что у него остался осадок от его последнего боя.

Украинский чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Александр Гвоздик поделился впечатлениями от боя 30 марта в Филадельфии, где он техническим нокаутом выиграл у француза Дуду Нгумбу.

"Произошло все не так, как хотелось. Когда ты чемпион - появляется ответственность, люди уже ждут какого-то зрелища, перформанса, а на этом уровне не хочется сразу "бежать с закрытым забралом" на противника. То есть надо вначале присмотреться, что я и делал первые несколько раундов.

И к тому моменту, когда я начал подбирать какие-то ключики, видимо, Нгумбу почувствовал это. Я не верю в травму. Конечно, я не знаю, что случилось на самом деле, но у меня есть по этому поводу большие сомнения. И остался неприятный осадок, потому что ты проделываешь большую работу на протяжении нескольких месяцев, выкладываешься в зале - и хочется всегда поставить какую-то жирную точку. Но в этом бою это сделать не удалось", - отметил Гвоздик.

По словам Гвоздика, наиболее вероятно, что следующим его соперником будет 28-летний американец Маркус Браун - временный чемпион мира WBA и чемпион WBC Silver, а бой ориентировочно состоится в августе-сентябре.