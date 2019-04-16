Скачать
Вторник, 16.04.2019
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Виталий Кличко и Гвоздик посетят вечер бокса в Киеве

Виталий Кличко и Гвоздик посетят вечер бокса в Киеве
12:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта: "Вечный" чемпион WBC назвал следующий бой Дениса Беринчика определяющим.

«Вечный» чемпион WBC Виталий Кличко и действующий обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) посетят вечер бокса в Киеве.

20 апреля в «Дворце спорта» в ринг выйдут Денис Беринчик (10-0, 7 КО) и Дмитрий Митрофанов (4-0-1, 2 КО). Кличко заявил, что поединок против японца Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО) станет определяющим в карьере украинца:

«Этот бой для Дениса во многом станет определяющим в его профессиональной боксерской карьере. Нихито Аракава занимает 7-е место в рейтинге WBO и находится на четыре позиции выше украинца. Победа в этом бою в перспективе позволит претендовать на первое место в рейтинге и возможность сразится за полновесный чемпионский титул, которым сейчас владеет еще один украинец Василий Ломаченко.

Буду держать свои кулаки за Дениса и Дмитрия Митрофанова, поединок которого против испанца Хорхе Вальеха по прозвищу Акула станет вторым главным боем вечера».

Отметим, что бой Беринчик – Аракава станет первой защитой пояса WBO International украинцем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
02 Леганес вернет болельщикам деньги, если победит Реал
03 Олимпийский чемпион бросил вызов Ломаченко
04 Слова Сульшера перед ответным матчем Барселона - Манчестер Юнайтед
05 Джима: Этот сезон для меня был самым ненапряжным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь