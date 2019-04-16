Виталий Кличко и Гвоздик посетят вечер бокса в Киеве

Новости спорта: "Вечный" чемпион WBC назвал следующий бой Дениса Беринчика определяющим.

«Вечный» чемпион WBC Виталий Кличко и действующий обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) посетят вечер бокса в Киеве.

20 апреля в «Дворце спорта» в ринг выйдут Денис Беринчик (10-0, 7 КО) и Дмитрий Митрофанов (4-0-1, 2 КО). Кличко заявил, что поединок против японца Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО) станет определяющим в карьере украинца:

«Этот бой для Дениса во многом станет определяющим в его профессиональной боксерской карьере. Нихито Аракава занимает 7-е место в рейтинге WBO и находится на четыре позиции выше украинца. Победа в этом бою в перспективе позволит претендовать на первое место в рейтинге и возможность сразится за полновесный чемпионский титул, которым сейчас владеет еще один украинец Василий Ломаченко.

Буду держать свои кулаки за Дениса и Дмитрия Митрофанова, поединок которого против испанца Хорхе Вальеха по прозвищу Акула станет вторым главным боем вечера».

Отметим, что бой Беринчик – Аракава станет первой защитой пояса WBO International украинцем.