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Команда Мейвезера раскритиковала Ломаченко

Команда Мейвезера раскритиковала Ломаченко
12:58 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Между Флойдом Мейвезером и Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) возник конфликт.

Ломаченко в марте в беседе с Тедди Атласом сделал резкое заявление касательно боя с Жервонтой Дэвисом (21-0, 20 КО). Украинец сказал, что промоутеру Дэвиса Флойду Мейвезеру важны только деньги, а не наследие и место в истории.

Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллебри отреагировал на слова украинского чемпиона WBA и WBO в легком весе.

"У меня нет никакого уважения к Ломаченко за такие заявления о наследии Флойда. То, что он говорит о Дэвисе — с этим все в норме, это обычный трэшток, который можно игнорировать.

Мейвезер за карьеру достиг большего, чем этот мальчик когда-либо добьется. Тот, кто надоумил его такое сболтнуть, не особо умный. Я уверен, что Дэвис побьет Ломаченко", - приводит слова Эллебри BoxingScene.com.

Василий Ломаченко на прошлой неделе в четвертом раунде нокаутировал Энтони Кролла и защитил два титула в легком весе.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Василий Ломаченко, Тедди Атлас.
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