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Эдди Хирн: Поражение от Ломаченко - это не позор

Эдди Хирн: Поражение от Ломаченко - это не позор
06:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Промоутер Энтони Кроллы Эдди Хирн рассказал о состоянии боксера.

Эдди Хирн, промоутер Энтони Кроллы, рассказал о состоянии британца после нокаута от Василия Ломаченко:

— С Энтони Кроллой все в порядке?

— Да, с ним все хорошо, хотя был тяжелый нокаут, удар в висок, который он не видел. Он дрался с первым номером в pound-for-pound. Боб Арум и все остальные говорили, что здесь нет позора. Ты – обязательный претендент, что тебе еще делать. Если у тебя есть шанс встретиться с Ломаченко, нужно использовать его. В третьем раунде Энтони висел на канатах, и я думал, что рефери остановил бой, а он начал отсчитывать нокдаун. К несчастью, в четвертом раунде, я думаю, Кролла знал, что ему нужно что-то делать, и он начал пытаться это делать, но… когда ты делаешь это против Ломаченко, ты просто широко открываешь себя. Ломаченко просто показал, кто он такой – он в топ-3 pound-for-pound в мире. Он был великолепен и слишком хорош для Энтони.

Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)

— Можете рассказать, что будет делать Энтони далее?

— Нет. Проигрыш Ломаченко – это не позор. Я уверен, что Энтони вернется. Он набрал самую лучшую возможную форму. Как атлет, он подготовился, насколько это возможно. Это просто уровни бокса. Проигрыш Ломаченко – это не бесчестие. Кто может побить его? Я не знаю. Это бокс. Он вышел на бой с самым-самым лучшим, но просто не был достаточно хорош. Ломаченко – выдающийся боксер.

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