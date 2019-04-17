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"Было неприятно смотреть": Промоутер Фьюри - о бое Ломаченко - Кролла

"Было неприятно смотреть": Промоутер Фьюри - о бое Ломаченко - Кролла
08:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Фрэнк Уоррен прокомментировал победу Василия Ломаченко в бою против Энтони Кроллы.

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал поражение Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО) в бою с чемпионом WBA, WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО). Слова промоутера Тайсона Фьюри приводит worldboxingnews.net:

«В течение двух недель два британских боксера столкнутся со звездами рейтинга Pound-4-Pound (Кролла с Ломаченко, Амир Хан с Теренском Кроуфордом – 20 апреля). К сожалению, прошлые выходные прошли печально, но это было предсказуемо. Приятный парень Энтони Кролла встретился с невероятным Василием Ломаченко. Это было неприятно смотреть, но любой болельщик, который хоть чуть-чуть разбирается в боксе, понимал, что это было предсказуемо. Я просто надеюсь, что Кролле хорошо заплатили за этот бой».

Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)

Напомним, что Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде. Всего за поединок украинский боксер пропустил лишь 12 ударов.

После победы над Кроллой Василий вызвал на поединок американского чемпиона по версии WBC Майки Гарсию (39-1, 30 КО).

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Фрэнк Уоррен.
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