"Было неприятно смотреть": Промоутер Фьюри - о бое Ломаченко - Кролла

Новости спорта: Фрэнк Уоррен прокомментировал победу Василия Ломаченко в бою против Энтони Кроллы.

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал поражение Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО) в бою с чемпионом WBA, WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО). Слова промоутера Тайсона Фьюри приводит worldboxingnews.net:

«В течение двух недель два британских боксера столкнутся со звездами рейтинга Pound-4-Pound (Кролла с Ломаченко, Амир Хан с Теренском Кроуфордом – 20 апреля). К сожалению, прошлые выходные прошли печально, но это было предсказуемо. Приятный парень Энтони Кролла встретился с невероятным Василием Ломаченко. Это было неприятно смотреть, но любой болельщик, который хоть чуть-чуть разбирается в боксе, понимал, что это было предсказуемо. Я просто надеюсь, что Кролле хорошо заплатили за этот бой».

Напомним, что Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде. Всего за поединок украинский боксер пропустил лишь 12 ударов.

После победы над Кроллой Василий вызвал на поединок американского чемпиона по версии WBC Майки Гарсию (39-1, 30 КО).