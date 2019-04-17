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Гвоздик сомневается в травме Нгумбу

Гвоздик сомневается в травме Нгумбу
09:15 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Украинский спортсмен не доволен последним боем.

Украинский боксер-профессионал Александр Гвоздик прокомментировал свой последний бой против Дуду Нгумбу и заявил, что не верит в травму оппонента.

"Когда ты чемпион - появляется огромная ответственность, люди уже ждут какого-то зрелища, а на этом уровне не хочется сразу "бежать с закрытым забралом" на противника. То есть надо вначале присмотреться к нему, что я и делал первые несколько раундов. И к тому моменту, когда я начал подбирать какие-то ключики, видимо, Нгумбу сразу почувствовал это.

Я не верю в его травму. Конечно, я не знаю, что случилось на самом деле, но у меня есть по этому поводу большие сомнения. И остался неприятный осадок, потому что ты проделываешь большую работу на протяжении нескольких месяцев, выкладываешься в зале - и хочется всегда поставить какую-то жирную точку. Но в этом бою это сделать не удалось", - сказал Гвоздик.

Напомним, ранее стало известно когда состоится следующий бой Гвоздика

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Дуду Нгумбу.
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