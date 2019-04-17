Лопес: Пояса Ломаченко - мои, я их одалживаю ему

Новости спорта: Американец считает, что украинец может "убежать" от него в другой дивизион.

Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес (12-0, 10 КО) заявил, что пояса WBA, WBO, которыми владеет Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) на самом деле принадлежат ему, а украинец их только одалживает.

"Это мои титулы. Все, что он сейчас делает, так это одалживает их у меня. Он знает об этом. Ломаченко сказал, что будет драться со мной, когда я завоюю хоть один пояс. Как раз этим мы сейчас и заняты - идем к мировому титулу.

Я не смотрел его бой с Педрасой, но помню, что видел его лицо после поединка. Оно было разбито. Ломаченко поймал почти все, что выбросил его противник.

Послушайте, наше тело не может принимать урон бесконечно. У него уже сколько… 400 боев, и это не считая спаррингов. Все это дерьмо не проходит без следа. Оно накапливается. Поверьте мне. Да, он еще достаточно молод, но выглядит уже не очень", - приводит слова боксера boxingscene.com.

Напомним, что в последнем бою Ломаченко успешно защитил титулы, победив британца Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО).